Smartwatches kunnen helpen bij opsporen hartritmestoornissen

AMSTERDAM (ANP) - Smartwatches kunnen helpen bij het opsporen van hartritmestoornissen. Dit wijst onderzoek van het Amsterdam UMC onder 437 patiënten uit, in samenwerking met Cardiologie Centra Nederland. Bij degenen die een smartwatch droegen, werden vier keer vaker hartritmestoornissen ontdekt dan bij mensen die het slimme horloge niet droegen.

Voor het onderzoek droegen 219 patiënten die ouder waren dan 65 jaar en een hoog risico hadden op een hartritmestoornis twaalf uur per dag een Apple Watch met PPG- en ECG-functies. Deze functies meten het ritme van het hart op verschillende manieren. Er zijn overigens ook smartwatches van andere merken die beide functies hebben. De andere 218 patiënten uit de groep kregen de traditionele monitoring: met plakkers op de borst die verbonden zijn aan een draagbaar ECG-kastje. Het nadeel van de traditionele monitoring is dat deze maximaal twee weken achter elkaar kan monitoren. Daarnaast vinden patiënten het vaak hinderlijk, aldus de onderzoekers.

Na zes maanden kregen 21 patiënten uit de groep met smartwatches de diagnose boezemfibrilleren, vier keer zoveel als in de groep zonder smartwatch. Twaalf van hen hadden geen klachten van de ritmestoornis. De groep zonder smartwatches telde vijf patiënten bij wie de stoornis werd vastgesteld. Zij hadden allemaal wel klachten.

Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat in de groep die traditioneel werd gemonitord meer mensen ongemerkt kampen met de ritmestoornis. "Het komt veel voor dat mensen niet voelen dat er sprake is van boezemfibrilleren. En dan is het bijna onmogelijk om de diagnose op de traditionele manier te stellen", legt cardioloog van het Amsterdamse ziekenhuis Michiel Winter uit. "Als patiënten geen klachten van de ritmestoornis hebben, is de kans namelijk klein dat ze zich melden voor een ECG."