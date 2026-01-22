Denemarken roept op tot constructieve gesprekken over Groenland

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Denemarken heeft opgeroepen tot "constructieve" gesprekken over Groenland die de territoriale integriteit van het land respecteren. "We kunnen over alle politieke aspecten onderhandelen: veiligheid, investeringen, de economie. Maar we kunnen niet onderhandelen over onze soevereiniteit", benadrukte premier Mette Frederiksen in een verklaring. Dat is volgens haar tot nu toe ook niet gebeurd.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak woensdag met NAVO-topman Mark Rutte over de hoogopgelopen ruzie over Groenland. Dat ging goed. Trump kondigde aan de hogere importheffingen tegen Europese landen te schrappen en sloot militaire actie uit om Groenland van Denemarken af te pakken.

Niet alleen de VS, maar de NAVO-landen gezamenlijk gaan Groenland en het Noordpoolgebied verdedigen. Om een akkoord te bereiken is wel "nog veel werk te doen", zei Rutte achteraf zonder details te noemen.

Soevereiniteit

Met de beoogde deal zouden de VS de soevereiniteit krijgen over kleine stukjes Groenland waar ze militaire steunpunten zouden willen inrichten, meldden de New York Times en andere media donderdag. De snippers Brits grondgebied op Cyprus, waar Britse militaire bases zijn gevestigd, zouden als voorbeeld dienen.

Maar Rutte bezwoer dat Trump en hij niet over soevereiniteit hebben gesproken. Ook NAVO-bronnen bestrijden dat fel. De soevereiniteit van Denemarken en Groenland is voor hen en hun Europese medestanders heilig. Ook gedeeltelijke overdracht ligt uiterst gevoelig.