Magyar nodigt Netanyahu uit, maar wil hem wel laten arresteren

Samenleving
door anp
maandag, 20 april 2026 om 18:02
BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Hongaarse verkiezingswinnaar Péter Magyar zegt dat zijn land alle arrestatiebevelen van het Internationaal Strafhof (ICC) zal uitvoeren en dat dus ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zou worden aangehouden als hij Hongarije betreedt. Dat is opmerkelijk, omdat Magyar net Netanyahu heeft uitgenodigd om later dit jaar in Boedapest op bezoek te komen.
Het ICC vaardigde in 2024 een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu vanwege oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook. De huidige Hongaarse premier Viktor Orbán verzette zich tegen die beslissing en nodigde zijn Israëlische ambtgenoot ook al uit. Netanyahu reisde vorig jaar april inderdaad naar Boedapest en werd daar niet gearresteerd.
Sterker nog, Orbán kondigde aan zijn land helemaal terug te trekken uit het ICC. Maar Magyar is na zijn grote verkiezingsoverwinning van plan om die beslissing terug te draaien. Dat zou hij ook in een telefoongesprek met Netanyahu hebben gezegd.
