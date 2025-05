Handelsakkoord met VS moet permanent zijn, zegt handelsexpert EU

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Europese Unie staat erop dat een akkoord in het handelsconflict met de Verenigde Staten permanent moet zijn. Dit heeft de voorzitter van de handelscommissie van het Europees Parlement, Bernd Lange, gezegd.

Lange is momenteel in Washington voor gesprekken met de Amerikaanse regering. De EU en de VS hebben tot 9 juli om een overeenkomst te sluiten. Anders dreigt Trump de heffing op goederen uit de EU te verhogen naar 20 procent. "Als we een akkoord bereiken, kan het niet zo zijn dat er een paar dagen later nieuwe heffingen worden opgelegd", zei hij tegen radiozender Deutschlandfunk.

Als de partijen geen stabiele oplossing kunnen vinden, is de EU volgens hem bereid tegenheffingen in te voeren. "We laten ons niet onder druk zetten of chanteren."