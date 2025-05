Kabinet zet bezuiniging van 88 miljoen op gehandicaptenzorg door

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zet een bezuiniging van 88 miljoen euro op gehandicaptenzorg door die het vorige kabinet al had aangekondigd, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Hierdoor wordt vanaf volgend jaar gekort op de maximumtarieven voor sommige behandelingen.

Het idee lag na de val van het vorige kabinet stil, maar is volgens staatssecretaris Vicky Maeijer van Langdurige en Maatschappelijke Zorg financieel noodzakelijk. Verder is de PVV-bewindsvrouw nog in gesprek over een Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg.

SP-Kamerlid Sarah Dobbe reageert boos op X. "Schande. Wereldvreemd en onmenselijk. Alsof zorg niet meer nodig is als het geld ervoor stopt?! Tientallen miljarden naar defensie omdat Trump en Rutte dat willen. De allerkwetsbaarsten betalen nu weer de rekening! Dit kabinet maakt de zorg voor mensen kapot. Echt schande!"