Waarom ouderen vrolijker zijn dan jongeren

Veel mensen denken dat jongeren meer lol hebben in hun leven, maar dat is niet zo, toont menig onderzoek aan. Bij Metro legt hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder uit waarom juist ouderen blijer zijn.

"Uit studies blijkt dat we juist steeds positiever worden naarmate we ouder worden. En vrolijkheid en lachen zijn daar vaak een gevolg van”, aldus Scherder.

Hij vertelt over het idee van ‘positivity of ageing’. "Dat betekent dat mensen naarmate ze ouder worden, de dingen rooskleuriger gaan bekijken. Natuurlijk zijn er ook zure ouderen, maar over de hele linie zie je juist dat mensen met de jaren positiever in het leven staan."

Ze relativeren bijvoorbeeld meer en kiezen ook in hun taalgebruik voor positievere woorden. "Ook in hoe ze naar muziek luisteren, zie je dat ouderen verdrietige stukken als minder verdrietig ervaren dan jongeren.”

Emotionele stabiliteit en het aantal positieve emoties nemen al vanaf je dertigste toe. "Als je nog jong bent, mopper je wat meer en ben je minder tevreden. Je omarmt eerder de negatieve aspecten”, klinkt het.

"Maar hoe ouder je wordt, hoe meer de positieve blik toeneemt. Je wordt milder, je hebt het al wel een keer meegemaakt en denkt sneller: het valt wel mee en komt wel goed. Wijsheid komt echt met de jaren en daar sluit die vrolijkheid goed bij aan”, besluit Scherder.