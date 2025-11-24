ECONOMIE
Handelschef: gesprek EU-handelsministers en VS is graadmeter

Economie
door anp
maandag, 24 november 2025 om 11:17
anp241125103 1
BRUSSEL (ANP) - Het gesprek dat Amerikaanse vertegenwoordigers maandag hebben met de EU-handelsministers in Brussel, is een soort politieke "graadmeter voor de verhoudingen tussen de EU en de VS". Dat stelt Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) voorafgaand aan de vergadering met de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick en handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer.
De ministers praten met elkaar en de Amerikanen over de handelsdeal die de EU en de VS voor de zomer sloten. Daarbij zullen geen nieuwe afspraken worden gemaakt met de Amerikanen, verwacht Šefčovič. Hij sprak eerder al met Greer en Lutnick.
Volgens Šefčovič houdt de EU zich aan haar deel van de afspraak met de VS, onder meer doordat EU-lidstaten meer Amerikaans vloeibaar gas (lng) hebben gekocht. Hij ziet graag meer vooruitgang als het gaat om afspraken over staaltarieven. In reactie op onder meer de Amerikaanse staaltarieven heeft de EU in oktober juist besloten de staalimport verder aan banden te leggen.
