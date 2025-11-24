Costa: eensgezind standpunt EU over vrede Oekraïne is cruciaal

LUANDA (ANP) - "Een eensgezind en gecoördineerd EU-standpunt is essentieel voor een goede uitkomst van vredesonderhandelingen", benadrukt voorzitter van de EU-leiders António Costa. "Voor Oekraïne en voor Europa", schrijft hij op X.

Costa heeft maandagochtend gesproken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, voorafgaand aan de informele bijeenkomst van de EU-leiders over de vredesinspanningen voor Oekraïne in Luanda. Hij wilde van Zelensky persoonlijk horen hoe de Oekraïense president de situatie beoordeelt.

Leiders van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie komen maandag in de Angolese hoofdstad Luanda bijeen voor hun zevende top. In de marge spreken de EU-leiders elkaar over mogelijke vrede in Oekraïne.