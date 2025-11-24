ECONOMIE
De Bay Harbor Pisser – Hoe een TikTok-hype scholen tot wanhoop drijft

social media
door Ans Vink
maandag, 24 november 2025 om 9:04
bijgewerkt om maandag, 24 november 2025 om 9:13
De Bay Harbor Pisser: het klinkt als een obscure bijnaam uit een Amerikaanse politieserie, maar in 2025 veroorzaakt deze TikTok-hype overlast op Nederlandse scholen. In een tijd waarin puberstreken viraal kunnen gaan, is de grens tussen kattenkwaad en sabotage flinterdun.
De Bay Harbor Pisser-rage draait om het maken en delen van filmpjes waarin jongens de wc’s opzettelijk onderplassen; al “slingerend” wordt alles nat. Veel jongeren zien het als onschuldige “lol”, maar voor conciërges en schoonmakers betekent het extra werk, stank en frustratie.
Het Almende College in Silvolde stond onlangs voor een dilemma. Na enkele incidenten met “zeiknatte” toiletten besloot de schoolleiding drastisch in te grijpen: voortaan zijn de deurklinken van de jongenstoiletten verwijderd. Wie naar het toilet moet, moet zich eerst melden bij de conciërge om een klink op te halen en krijgt vervolgens een plascontrole. Betrapt worden betekent een week lang wc’s schoonmaken en in gesprek met het schoonmaakpersoneel over de gevolgen van deze hype. Rector Pauline Wenderich noemt het “heel kinderachtig, maar even noodzakelijk om dit te stoppen.”​
Deze maatregel treft helaas ook de onschuldigen; veel leerlingen schamen zich dat ze een klink moeten lenen. De hoop is dat de hype snel overwaait, zodat er weer normaal geplast kan worden. Tot die tijd is het “Bay Harbor Pisser”-fenomeen hét sprekende voorbeeld van hoe sociale media moderne puberstreken wereldwijd kunnen verspreiden én de instituties die houvast moeten bieden, soms tot absurde maatregelen dwingen.
Ouders en scholen doen er goed aan het gesprek met jongeren aan te gaan: waarom je misschien punten scoort op TikTok, maar vooral je eigen omgeving dupeert met dit soort acties. Want één viral moment rechtvaardigt geen ramp voor een schoonmaakteam.

