Handelsdeal VS-EU 'onhoudbaar' voor Europese motorfabrikanten

BRUSSEL (ANP) - De handelsdeal tussen de Verenigde Staten en Europa schiet zwaar tekort in het beschermen van de belangen van Europese fabrikanten van motoren. Volgens de Europese Vereniging van Motorfabrikanten (ACEM) creëert het "onevenwichtige" akkoord een economisch onhoudbare situatie voor Europese fabrikanten.

De Amerikaanse president Donald Trump bereikte eerder deze maand een handelsakkoord met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Voor de Europese motorfietsindustrie geldt hiermee een nieuwe algemene invoerheffing van 15 procent op producten die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. "Bovendien zijn Europese motorfietsen, onderdelen en accessoires nu ook onderworpen aan 50 procent tarieven op hun staalinhoud", waarschuwt de ACEM. Staal vormt de basis van een motorfiets.

"Wij kunnen geen situatie accepteren waarin Europese bedrijven blijven kampen met een groot concurrentienadeel door onvolledige onderhandelingen", stelt de brancheorganisatie. "Met deze deal worden tientallen jaren van succesvolle trans-Atlantische zakelijke relaties ondermijnd."

Europa beschikt over een belangrijke motorindustrie, met bekende merken als BMW, Ducati, Aprilia, MV Agusta, KTM, Derbi en GasGas. De Europese motorbranche haalt een aanzienlijk deel van haar omzet uit export naar de VS, vooral omdat het land een van de grootste markten voor motorfietsen ter wereld is.