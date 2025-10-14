ECONOMIE
Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

Politiek
door Redactie
dinsdag, 14 oktober 2025 om 14:54
ANP-539041918
Het is nog 15 dagen tot de verkiezingen en de PVV gaat niet zo lekker. De partij van Wilders zakt in de nieuwe peiling van EenVandaag en Verian drie zetels en staat op 31 zetels; dat waren er eind september nog 34. D66 (+3), GL-PvdA (+2) en JA21 (+2) hebben de wind in de zeilen. Rob Jetten en Joost Eerdmans staan nu ongeveer op gelijke hoogte met de VVD.
De partij van Geert Wilders blijft met 31 zetels de grootste. De afgelopen maanden schommelt de partij tussen de 30 en 35 zetels. Vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen staat de PVV op verlies: in 2023 haalde de partij nog 37 zetels.
De zetelverdeling is gebaseerd op onderzoek van Verian onder een representatieve steekproef van 1.566 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van 10 tot en met 13 oktober 2025.
Het onderzoek is gewogen op geslacht, opleidingsniveau, regionale spreiding, leeftijd, de grootte van het huishouden, stedelijkheid, culturele afkomst en stemgedrag bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Voor de zetels gelden statistische marges van +/- 2 zetels bij de grootste partijen en +/- 1 zetel bij kleine partijen.

