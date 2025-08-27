ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

DENK wil hele kabinet wegsturen om uitblijven sancties Israël

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 11:34
anp270825087 1
DEN HAAG (ANP) - DENK heeft een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet ingediend, omdat de partij het onacceptabel vindt dat er geen extra maatregelen tegen Israël zijn genomen. "Als je als Nederlands lid van de regering volstrekt niets doet om genocide te stoppen, als je al die tijd Israël blijft steunen met handel en kopen van wapens, dan moet je weg", zei partijleider Stephan van Baarle.
Het is onduidelijk wat er zou gebeuren als het hele demissionaire kabinet moet vertrekken. Verschillende Kamerleden wezen ook op de chaos die dan waarschijnlijk volgt.
Vorig artikel

Handelsdeal VS-EU 'onhoudbaar' voor Europese motorfabrikanten

Volgend artikel

Wielrenster Adegeest rijdt komende twee seizoenen voor Lidl-Trek

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt