DENK wil hele kabinet wegsturen om uitblijven sancties Israël

DEN HAAG (ANP) - DENK heeft een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet ingediend, omdat de partij het onacceptabel vindt dat er geen extra maatregelen tegen Israël zijn genomen. "Als je als Nederlands lid van de regering volstrekt niets doet om genocide te stoppen, als je al die tijd Israël blijft steunen met handel en kopen van wapens, dan moet je weg", zei partijleider Stephan van Baarle.

Het is onduidelijk wat er zou gebeuren als het hele demissionaire kabinet moet vertrekken. Verschillende Kamerleden wezen ook op de chaos die dan waarschijnlijk volgt.