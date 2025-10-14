's Nachts wakker worden met een droge mond en nog vier aanwijzingen dat je te veel suiker eet

Gemiddeld krijgen Nederlanders veertien suikerklontjes per dag binnen; vaak zonder dat ze het doorhebben. En hoewel een beetje suiker geen kwaad kan, kan te veel ervan je lichaam flink in de war brengen. Voedingsdeskundige en sportdiëtist Céline De Groote legt uit hoe je lichaam laat merken dat het tijd is om te minderen.

“Allereerst brengt te veel suiker je bloedsuikerspiegel in de war”, zegt De Groote in het AD. “Je krijgt hoge pieken in je bloedsuiker en hoe hoger je piekt, hoe lager je weer valt. Juist in die lage suikerpieken kunnen de typische cravings optreden.” Daardoor grijp je sneller naar koek of snoep, en blijf je in een vicieuze cirkel van suikerhonger.

Insulineresistent

Ook je lever krijgt het zwaar. “Als je ’s avonds nog een maaltijd of snack met veel koolhydraten of suiker eet, zal je bloedsuikerspiegel ’s nachts heel erg schommelen. Je lever kan dan niet optimaal ontgiften”, legt De Groote uit. “Hoe meer insuline je aanmaakt, hoe meer vet je kunt opslaan.”

Wie structureel te veel suiker eet, kan insulineresistent worden; een voorstadium van diabetes. “Je kunt je snel moe of futloos voelen en voortdurend zin hebben in iets zoets. Gelukkig kun je insulineresistentie nog terugdraaien met een gezondere levensstijl.”

Zes signalen dat je te veel suiker eet

1. Je bent vaak moe. “Merk je dat je na een maaltijd altijd een energiedip hebt? Dan heb je waarschijnlijk te weinig eiwitten of vezels gegeten.”

2. Je hebt constante zin in zoet. “Je smaakpapillen raken gewend aan suiker en verlangen steeds meer zoetigheid.”

3. Je komt aan. “Hoe meer insuline je aanmaakt, hoe meer vet je opslaat”, aldus De Groote.

4. Je hebt moodswings. “Na een suikerboost volgt een dip. Daardoor raak je sneller geïrriteerd en moe.”

5. Je krijgt puistjes. “Als je lever overbelast is door suiker, wordt je lichaam vatbaarder voor ontstekingen, waaronder acne.”

6. Je hebt dorst of slaapt slecht. “Suiker zorgt voor meer urineproductie en schommelingen in je bloedsuiker, waardoor je ’s nachts wakker kunt worden met een droge mond.”

Hoeveel suiker is nog oké?

Dat hangt af van hoeveel je beweegt, zegt De Groote. “Een sporter heeft meer koolhydraten nodig dan iemand die veel zit. Maar vrouwen hebben over het algemeen minder calorieën nodig dan mannen.”

De enige écht goede suikers zijn die natuurlijk in fruit zitten. “Toch moet je ook daar niet in overdrijven. Koop liever geen producten waar meer dan 5 gram suiker per 100 gram in zit”, adviseert ze.

En pas op: ook in hartige producten zit suiker verstopt. “Denk aan ketchup, yoghurt met een smaakje, muesli, fruitsappen of soep uit blik. De suikers in deze producten zijn absoluut niet goed voor je lichaam.”

Kortom: je hoeft niet helemaal suikervrij te leven, maar je lichaam vertelt je duidelijk wanneer het genoeg is geweest. Negeer deze signalen niet.