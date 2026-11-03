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Hardt Hyperloop maakt doorstart met miljoeneninvestering

Economie
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Hardt Hyperloop krijgt een miljoeneninvestering en maakt daarmee een doorstart na het faillissement in maart. Volgens Hardt Hyperloop werd de investeringsronde van meerdere miljoenen euro's geleid door de Amerikaanse investeerder Green Rock. Ook diverse bestaande investeerders en aandeelhouders van Hardt Hyperloop doen mee.
Het Rotterdamse Hardt Hyperloop is bezig met de ontwikkeling van technologie om mensen op hoge snelheid via capsules door een vacuümbuis te vervoeren. Het bedrijf heeft het 420 meter lange European Hyperloop Center (EHC) in Veendam geleverd, waar deze technologieën worden getest en gedemonstreerd.
Het exacte investeringsbedrag werd niet genoemd. Hardt Hyperloop werd in 2017 opgericht door een groep studenten van de TU Delft. Die zouden geïnspireerd zijn door een idee van Elon Musk om mensen te vervoeren via een soort postbuizensysteem.
Green Rock
Het faillissement kwam naar verluidt door het mislopen van een Europese subsidie van ongeveer 13 miljoen euro. Hardt Hyperloop gebruikt het nieuwe geld om de technologie verder te ontwikkelen, geplande hyperloopprojecten voor te bereiden en nieuwe projecten op te zetten. Daarnaast is met Green Rock een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend om samen hyperloopprojecten te ontwikkelen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.
"Met deze investering begint na een uitdagende periode een nieuw hoofdstuk voor Hardt Hyperloop. We kunnen nu verder met de ontwikkeling en toepassing van onze technologie", zegt medeoprichter Tim Houter. "We zijn onze bestaande investeerders dankbaar voor hun blijvende toewijding en heten Green Rock van harte welkom. De samenwerking met Green Rock opent bovendien de deur naar nieuwe hyperloopprojecten."
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