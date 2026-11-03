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Kledingarbeiders in Bangladesh zetten protest om meer loon voort

Economie
door anp
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DHAKA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De gewelddadige protesten van kledingarbeiders in Bangladesh die een loonsverhoging eisen, zijn de vierde dag ingegaan. De demonstranten blijven op straat, ondanks de aankondiging van de regering dat er een commissie komt om het minimumloon in de belangrijke kledingsector van het land te herzien.
De kledingsector biedt werk aan meer dan vier miljoen mensen en genereert het grootste deel van de exportinkomsten van Bangladesh. Het Zuid-Aziatische land met 170 miljoen inwoners is na China de op een na grootste kledingexporteur ter wereld en produceert kleding voor grote internationale bedrijven als H&M, Gap, Walmart en Target.
De arbeiders negeren de oproepen om terug te keren naar de fabrieken en zetten hun protesten voort, nadat de politie maandag traangas had gebruikt tegen demonstranten in de industriële zone Ashulia, nabij de hoofdstad Dhaka. Vertegenwoordigers uit de sector meldden dat werknemers uit minstens 670 fabrieken het werk hebben neergelegd. De protesten bedreigen de kledingproductie van het land.
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