Harley-Davidson ziet motorverkopen kelderen en winst halveren

MILWAUKEE (ANP) - De motorverkoop van Harley-Davidson daalde opnieuw flink in het afgelopen kwartaal. Volgens het bedrijf komt dat door terughoudende consumenten en economische onzekerheid.

Ook de hogere rente werkt in het nadeel van het bedrijf, omdat het voor consumenten moeilijker wordt om een motor via een financiering aan te schaffen. De nettowinst van het concern halveerde afgelopen kwartaal tot 108 miljoen dollar, omgerekend 94 miljoen euro.

De verkoop van Harleys kelderde in het tweede kwartaal met 28 procent tot 35.800 stuks. De totale omzet bedroeg 1,3 miljard dollar. Dat is 19 procent minder vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. De kosten van nieuwe of verhoogde invoerheffingen dit jaar drukten de resultaten volgens Harley-Davidson met 13 miljoen dollar.