Na olympische titel ook wereldtitel voor zwemster O'Callaghan

SINGAPORE (ANP) - De Australische Mollie O'Callaghan heeft in Singapore de wereldtitel op de 200 meter vrije slag veroverd. Met een tijd van 1.53,48 hield de olympisch kampioene de Chinese Li Bingjie en de Amerikaanse Claire Weinstein, de snelste in de halve finales, achter zich.

O'Callaghan was in Parijs goed voor drie gouden medailles, waaronder haar eerste individuele olympische titel op de 200 meter vrij. Na de Spelen had ze vijf maanden nodig om, zo zei ze, de accu weer op te laden. "Ik ben dankbaar dat ik zo'n goed team achter me heb", vertelde ze.

De Tunesiër Ahmed Jaouadi pakte op de 800 meter vrije slag zijn eerste medaille op de langebaan. Dat deed de nummer 4 van de Olympische Spelen van Parijs met de derde tijd ooit (7.38,88). Op de WK kortebaan had Jaouadi in december al brons veroverd op dezelfde afstand.

Op de 100 meter vrije slag was de verrassing de uitschakeling van Pan Zhanle. De Chinese olympisch kampioen en wereldrecordhouder strandde met de tiende tijd (47,81) in de halve finales.