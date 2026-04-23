Hasbro overtreft verwachtingen door populariteit kaartspel Magic

PAWTUCKET (ANP) - Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het eerste kwartaal van 2026 de verwachtingen van analisten overtroffen. Zowel de omzet als de winst steeg in het eerste kwartaal, meldt het bedrijf donderdag in een bericht aan beleggers. Het bedrijf profiteerde naar eigen zeggen vooral van de populariteit van het kaartspel Magic: The Gathering.

De speelgoedfabrikant, onder meer bekend van Monopoly en Peppa Pig, zag de omzet met ongeveer 10 procent stijgen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. De verwachte kwartaalomzet van 970 tot 985 miljoen dollar is fors hoger dan de 909 miljoen dollar die analisten gepeild door Bloomberg voorspelden. Hasbro presenteert in mei zijn volledige kwartaalcijfers.

Hasbro verwacht over heel 2026 een omzetstijging van rond de 3 tot 5 procent en een operationeel resultaat dat ongeveer 25 procent hoger is. De verwachte aangepaste brutowinst komt volgens het bedrijf zelf ongeveer uit op 1,4 tot 1,45 miljard dollar.