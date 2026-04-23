Twee resoluties van BP sneuvelen op aandeelhoudersvergadering

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Aandeelhouders van olieconcern BP hebben twee door het management aangedragen resoluties met een meerderheid weggestemd op de aandeelhoudersvergadering donderdag. Een teken voor de nieuwe topvrouw Meg O'Neill en nieuwe voorzitter Albert Manifold dat ze geen onvoorwaardelijke steun van de aandeelhouders hebben.

De aandeelhouders stemden tegen een voorstel om de jaarvergaderingen voortaan virtueel te kunnen houden. Ook het voorstel om twee oudere klimaatrapportageverplichtingen te schrappen omdat ze overlap zouden hebben met een inmiddels verplichte rapportage haalde het niet. Volgens persbureau Bloomberg is het een klap voor het oliebedrijf, dat investeerders juist probeert te overtuigen na jaren van tegenvallende prestaties.

De nieuwe voorzitter moest ook worden ingestemd door de aandeelhouders. De in juli aangetreden Ier kreeg bijna 82 procent van de stemmen, wat kan gezien worden als proteststem. Zijn voorganger werd in 2024 ingestemd met 96 procent van de stemmen.