Haven in Oman ligt twee dagen stil, verwacht Maersk

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 14:12
anp280326070 1
KOPENHAGEN (ANP) - De werkzaamheden in de haven van Salalah in Oman liggen ongeveer 48 uur stil na een aanval zaterdagochtend, verwacht Maersk. De haven werd geëvacueerd na een "veiligheidsincident" dat schade heeft veroorzaakt aan een hijskraan. Volgens Maersk waren drones betrokken bij de aanval en werden explosies gemeld.
Maersk-dochterbedrijf APM Terminals beheert de haven in Oman en is een grote aandeelhouder van het havenbedrijf. APM heeft er ook een containerterminal.
Het belang van de haven in Salalah is toegenomen sinds Iran de Straat van Hormuz zo goed als afgesloten heeft. Veel vervoer van en naar de Golfstaten gaat daardoor via de havenstad aan de Arabische Zee. De haven van Salalah is sinds het begin van de Iranoorlog vaker doelwit geweest van aanvallen.
Mona-Lisa-oil-wood-panel-Leonardo-da

Waarom reizigers massaal wegblijven bij touristtraps

Investment-Risk-by-Country_Site

In kaart gebracht: De meest risicovolle markten ter wereld in 2026

images

Is Trump verslaafd aan 'oorlogsporno'? Wat er zich afspeelt in de Situation Room en waarom de president denkt dat hij wint.

gandr-collage

Zijn we eindelijk van Mona af?

shutterstock_2757619351

Dit hebben mensen die te hard praten met elkaar gemeen

shutterstock_2731695823

Zie hier hoe goedkoop je leven kan worden met groene energie

