Haven in Oman ligt twee dagen stil, verwacht Maersk

KOPENHAGEN (ANP) - De werkzaamheden in de haven van Salalah in Oman liggen ongeveer 48 uur stil na een aanval zaterdagochtend, verwacht Maersk. De haven werd geëvacueerd na een "veiligheidsincident" dat schade heeft veroorzaakt aan een hijskraan. Volgens Maersk waren drones betrokken bij de aanval en werden explosies gemeld.

Maersk-dochterbedrijf APM Terminals beheert de haven in Oman en is een grote aandeelhouder van het havenbedrijf. APM heeft er ook een containerterminal.

Het belang van de haven in Salalah is toegenomen sinds Iran de Straat van Hormuz zo goed als afgesloten heeft. Veel vervoer van en naar de Golfstaten gaat daardoor via de havenstad aan de Arabische Zee. De haven van Salalah is sinds het begin van de Iranoorlog vaker doelwit geweest van aanvallen.