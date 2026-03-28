Enge honden: wat je wél kunt doen als de paniek toeslaat

150.000 Nederlanders door Angstige honden zijn niet het probleem van een paar pechvogels: naar schatting worden jaarlijks zo’ndoor een hond gebeten, al is het merendeel niet levensbedreigend. Toch voelt het als pure paniek als zo’n grommende viervoeter op je afkomt.

Hoe groot is het risico?

Uit oudere onderzoeken blijkt dat het vooral om relatief lichte incidenten gaat, maar elk jaar belanden alsnog zo’n 1.800 mensen op de spoedeisende hulp na een hondenbeet. Plastisch chirurgen registreerden de afgelopen jaren ongeveer honderd zeer ernstige bijtincidenten, vaak bij jonge kinderen. Deskundigen waarschuwen tegelijk dat honden zo massaal in het verdachtenbankje belanden dat beleid chaotisch en willekeurig wordt.

“De beste eerste reactie op een enge hond is vaak het moeilijkst: niets doen en vooral niet wegrennen.

Wat kun je zelf doen in het moment?

Bij een dreigende hond is het eerste advies contra‑intuïtief: stilvallen in plaats van vluchten.Niet rennen, niet schreeuwen, geen wilde gebaren, maar je lichaam rechtop houden, armen langs je lijf en de hond niet strak in de ogen aankijken. Trek je rustig terug zonder je rug toe te keren; veel honden kalmeren als er niets meer “spannends” gebeurt. Komt het toch tot een aanval, gebruik tas, paraplu of jas als schild – beter dat de hond daarin bijt dan in je arm.

Wat helpt op de langere termijn?

Als een hond in jouw buurt structureel agressief is , ligt de verantwoordelijkheid juridisch en moreel bij de eigenaar, niet bij toevallige passanten. Je kunt melding doen bij gemeente of landelijk meldpunt; burgemeesters mogen een aanlijn‑ of muilkorfplicht opleggen voor gevaarlijke honden. Tegelijk pleiten gedragsexperts voor een verplichte cursus vóór aanschaf van een hond, omdat onwetende baasjes een recept zijn voor problemen.