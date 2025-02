Havenbedrijf Rotterdam denkt nadrukkelijker aan weerbaarheid

ROTTERDAM (ANP) - De haven van Rotterdam werkt de komende jaren nadrukkelijker aan weerbaarheid van handelsstromen in Noordwest-Europa. Door handelsspanningen dreigt de wereld uiteen te vallen in verschillende machtsblokken. In zijn strategie voor de komende vier jaar zoekt het Havenbedrijf Rotterdam daarom naar manieren om vervoersstromen minder kwetsbaar te maken, zegt topman Boudewijn Siemons.

Om Noordwest-Europa strategisch autonoom te maken wil de Rotterdamse haven ervoor zorgen dat de regio aan de benodigde grondstoffen komt om zelf spullen te maken. Daarbij is niet altijd meer het uitgangspunt dat alles precies op het moment geleverd moet worden als er vraag naar is, maar dat bijvoorbeeld ook grotere voorraden achter de hand worden gehouden voor het geval van verstoringen.

"We gaan van 'just in time' naar 'just in case'", zegt Siemons, die uitlegt dat het havenbedrijf daarbij een coördinerende rol heeft. "De bedrijven in de haven maken de muziek, maar wij zijn de dirigent. Wij hebben het overzicht over de totale handelsketens."