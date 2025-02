Faber probeert Oezbeeks gezin niet uit kerk in Kampen te krijgen

DEN HAAG (ANP) - Minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie zegt te wachten tot het Oezbeekse gezin Babayants uit de kerk in Kampen komt. De asielaanvraag van het gezin is afgewezen en daarom moeten ze worden uitgezet. "Ze komen er vanzelf een keer uit", zei Faber desgevraagd voorafgaand aan de ministerraad vrijdag.

De minister vond dat zelf geen "harde uitspraak". Volgens haar staat niemand boven de wet, ook niet in een kerk.

Het gezin Babayants woont elf jaar in Nederland en probeert al die tijd een verblijfsvergunning te krijgen. Ze hebben vier kinderen, van 3 tot 20 jaar oud, van wie er twee in Nederland zijn geboren. Ze zitten in de kerk in Kampen, omdat een kerkdienst niet verstoord mag worden en het gezin daar dus kan blijven zolang de dienst duurt. Dat zogeheten kerkasiel wordt vaker gebruikt om te voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen worden uitgezet.