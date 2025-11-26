Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt terminal voor offshore-wind

ROTTERDAM (ANP) - Het Havenbedrijf Rotterdam gaat een nieuwe terminal op de Maasvlakte ontwikkelen voor activiteiten voor offshore-wind. De komende jaren worden veel windparken op de Noordzee gebouwd, maar de haven heeft hier momenteel niet genoeg capaciteit met de juiste specificaties voor, aldus het Havenbedrijf.

Het terrein van 45 hectare is bedoeld voor de opslag, overslag, installatie en montage van onderdelen van windturbines en funderingen en de ontmanteling van offshore-windparken. Het terrein krijgt een kade van 835 meter, waar installatieschepen kunnen aanmeren. Ook komen er voorzieningen voor de aan- en afvoer. Het Havenbedrijf verwacht de terminal halverwege 2029 te kunnen gebruiken.

De terminal moet volgens commerciedirecteur Matthijs van Doorn de capaciteit voor offshore-wind vergroten. "Door de directe ligging aan de Noordzee, grote diepgang en het reeds bestaande offshore-cluster is de haven van Rotterdam bij uitstek geschikt voor deze activiteiten", vindt hij.