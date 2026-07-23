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Haventopman: Merwedebrug is voorbeeld van babyboominfrastructuur

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 14:06
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ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse haven maakt zich zorgen om de staat van de Nederlandse infrastructuur. Dat zei topman Boudewijn Siemons tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. De plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagenverkeer is volgens hem een voorbeeld dat we in Nederland te maken hebben met "babyboominfrastructuur".
Veel tunnels, sluizen, spoor, bruggen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. "Infrastructuur die gebouwd is na de oorlog met veel staal", legt Siemons uit. Volgens hem zijn deze bruggen niet gebouwd voor het type vrachtwagen dat er nu overheen rijdt en waren ze ook niet berekend op de intensiteit waarmee ze nu gebruikt worden.
Siemons hamert op het belang van tijdige renovatiewerkzaamheden om niet verrast te worden door een afsluiting. Volgens de haventopman is dat cruciaal voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie. "Maar ook voor onze weerbaarheid is betrouwbare infrastructuur van belang."
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