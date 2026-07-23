Weer meer lege containers verscheept vanuit Rotterdamse haven

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse haven heeft weer meer lege containers geëxporteerd en dat is een slecht teken, zei topman Boudewijn Siemons tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. Volgens de topman gaan er steeds meer lege containers naar Azië om vol terug te keren. "Dat duidt erop dat onze afhankelijkheid aan het toenemen is", stelt Siemons.

Het aantal containers dat via de Rotterdamse haven is overgeslagen, is in het eerste halfjaar een fractie gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar in gewicht daalde het met bijna 3 procent. "We zijn wederom meer lucht gaan verschepen als Europa", zei Siemons. De import van containers uit Azië nam met 8 procent toe.

"Economisch is het natuurlijk best wel ongemakkelijk als je steeds meer importeert en steeds minder produceert", zegt Siemons. Volgens hem is totale onafhankelijkheid niet het doel. "Afhankelijk van elkaar zijn is goed, maar die wederkerige afhankelijkheid is op dit moment een beetje zoek."