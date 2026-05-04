Nederlands bedrijf lanceert dronemarktplaats voor Europese legers

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse defensiesoftwarebedrijf Intelic heeft maandag een platform gelanceerd waar Europese ministeries van Defensie direct drones kunnen kopen. Daarmee worden inkooptrajecten voor "mission-ready drones" aanzienlijk verkort, meldt het bedrijf. Het platform lijkt op een recent gelanceerde dronemarktplaats voor het Amerikaanse leger, ontwikkeld met Amazon.

Volgens Intelic verbindt het platform fabrikanten van drones en onbemande systemen uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Nederland, Portugal, Letland, Luxemburg, Litouwen en Tsjechië. Ook biedt het overheden direct inzicht in samenwerkingsmogelijkheden binnen de Europese defensie-industrie.

Nu Europese landen meer geld aan defensie uitgeven door de oorlog in Oekraïne, wordt het volgens de onderneming steeds belangrijker om snel te zien welke systemen Europa zelf kan leveren. Maar inkopen gaat nog vaak per land en niet gezamenlijk, waardoor het langer duurt en het minder duidelijk is wat er allemaal beschikbaar is.

Operationele laag

"Europa beschikt al over de industriële capaciteit en in het veld bewezen dronetechnologie die het nodig heeft. Wat ontbrak, is een gedeelde operationele laag die deze capaciteiten zichtbaar, interoperabel en grensoverschrijdend inzetbaar maakt", zegt Maurits Korthals Altes, directeur bij Intelic.

Aan het nieuwe platform, genaamd Base, worden onder meer de Nederlandse dronemakers DeltaQuad, Acecore Technologies, Height Technologies en Avy aangesloten. Daarnaast sluiten zich ook meerdere dronebouwers uit Duitsland, Portugal, Oekraïne en Slowakije aan.

Licentieovereenkomsten

Volgens de onderneming is het bedrijfsmodel gebaseerd op licentieovereenkomsten. "Er zijn geen doorverkoopkosten en we rekenen geen extra deelnamekosten. Overheden kunnen inkopen tegen de meest aantrekkelijke prijs van de geselecteerde leveranciers."

Het in 2021 opgerichte Intelic richt zich op het vereenvoudigen van de besturing van onbemande systemen, zoals drones. De techniek van het bedrijf wordt gebruikt aan het front in Oekraïne. Het bedrijf wil dit jaar 20 miljoen euro omzet halen en dat moet eind 2028 naar 100 miljoen euro zijn gegroeid, zei Korthals Altes eerder dit jaar. Drones worden steeds belangrijker in oorlogen omdat ze goedkoop, snel inzetbaar en veilig op afstand te gebruiken zijn.