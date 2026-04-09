HDN: rentevrees door oorlog drijft hypotheekaanvragen omhoog

DE MEERN (ANP) - Na een zwakke start is het aantal hypotheekaanvragen in het eerste kwartaal van dit jaar toch gestegen. Dat komt vooral door een sterke piek in de laatste weken van maart, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Volgens de organisatie kwamen in totaal ruim 146.800 aanvragen binnen, 3,3 procent meer dan een jaar eerder.

Het merendeel van alle Nederlandse hypotheekaanvragen loopt via HDN, dat een platform biedt om de kredietverstrekking te vergemakkelijken. Daardoor geven de cijfers van de organisatie doorgaans een goed beeld van de hypotheekmarkt.

De eerste maanden van het jaar verliepen volgens HDN vrij zwak, maar de "recordweken" in maart trokken het kwartaal in de plus. "Oplopende spanningen in het Midden-Oosten en daaropvolgende renteverhogingen zorgden voor een omslag", constateert de organisatie. Uit vrees voor hogere rentes deden veel mensen nog snel een aanvraag voor een nieuwe hypotheek.

Toename ongelijkheid

De toename van hypotheekaanvragen kwam vooral van verbouwers, gepensioneerden die een tweede hypotheek nemen voor hun bijna afbetaalde woning, en oversluiters. Deze groep vroeg 63.436 nieuwe woningleningen aan, een stijging van 6,4 procent. Voor de aankopen van woningen kwamen 83.378 aanvragen binnen, 1,1 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De hypotheekorganisatie stelt ook vast dat de ongelijkheid tussen starters en doorstromers verder toeneemt. "Starters brengen meer eigen geld in, lenen verhoudingsgewijs meer en kopen vaker woningen met een minder gunstig energielabel, wat hun maandlasten verder onder druk zet."

Starters brachten gemiddeld 47.800 euro aan eigen middelen in afgelopen kwartaal, bijna 7 procent meer dan vorig jaar. Bij doorstromers was dit 32.450 euro, 4,4 procent minder. Nieuwkomers op de woningmarkt betalen vaak meer, omdat hypotheken met een hoger leningdeel ten opzichte van de woningwaarde een hogere rente hebben.