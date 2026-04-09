Trump: al onze militairen en hun materieel blijven nabij Iran

WASHINGTON (ANP) - "Alle Amerikaanse schepen, vliegtuigen en militairen (...) blijven in en rond Iran", schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social, "totdat de daadwerkelijk gesloten overeenkomst volledig is nageleefd".

Hij vervolgt: "Mocht dit om enigerlei reden niet het geval zijn, wat hoogst onwaarschijnlijk is, dan barst het schieten los: groter, beter en krachtiger dan ooit eerder is gezien".

Volgens Trump is "reeds lang geleden" overeenstemming bereikt over "geen nucleaire wapens voor Iran" en dat de Straat van Hormuz "open en veilig" zal zijn.

"Ondertussen is ons geweldige leger zich aan het bevoorraden en aan het uitrusten, en kijkt het uit naar zijn volgende verovering."