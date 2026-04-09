Half miljoen onterechte parkeerboetes door scanauto's, schat AP

Als gemeenten scanauto's laten rondrijden om te controleren of autobezitters hebben betaald voor een parkeerplek leidt dat tot veel onterecht opgelegde parkeerboetes. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schat na onderzoek dat meer dan 10 procent van de bekeuringen niet klopt. Dat zou neerkomen op ongeveer een half miljoen boetes per jaar, aldus de privacytoezichthouder.

De scanauto's gebruiken tijdens het rijden kunstmatige intelligentie en algoritmes om automatisch kentekens te scannen van auto's die langs de kant van de weg staan. Dat gaat snel, maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de scanauto's niet ontwikkeld om naar de omstandigheden te kijken. Zo zien ze niet of een auto kort stilstaat om te laden of te lossen. Dat mag, daar kan iemand geen bekeuring voor krijgen. De scanauto's zien ook niet of er een gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit ligt.

Mensen die een bekeuring hebben gekregen, kunnen bezwaar maken. Maar dat is volgens de waakhond tijdrovend en onduidelijk. Bovendien moeten ze in principe wel gewoon betalen terwijl het bezwaar loopt. "Dat kan mensen in financiële problemen brengen, zeker wanneer sprake is van herhaalde fouten", stelt de autoriteit.

De privacytoezichthouder adviseert gemeenten onder meer om vaker parkeerwachten op straat in te zetten.

De Autoriteit Persoonsgegevens schat dat scanauto's jaarlijks 250 miljoen tot 375 miljoen controles uitvoeren. Dat levert tussen de 3 en 5 miljoen boetes op.