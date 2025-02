VN-ambassadeur Israël over onbekend lichaam: nieuw dieptepunt

NEW YORK (ANP) - De Israëlische VN-ambassadeur Danny Danon heeft woedend gereageerd op de overdracht van een onbekend lichaam. Hamas had naar eigen zeggen de resten van gijzelaar Shiri Bibas vrijgegeven, maar volgens een identificatieproces gaat het niet om deze vrouw of een andere gijzelaar. Een "nieuw dieptepunt", stelt Danon op X.

Hij zegt dat Israël "een duidelijke en ondubbelzinnige veroordeling van deze gruwelijke misdaad" eist en de onmiddellijke teruggave van Bibas' lichaam. Danon zegt dat Hamas een niet-geïdentificeerd lichaam heeft teruggestuurd "alsof het een waardeloze zending was". Er zijn volgens hem "geen woorden die zo'n gruweldaad kunnen beschrijven".

Hamas gaf het lichaam donderdag vrij, tegelijk met die van drie overleden gijzelaars. De identiteit van de anderen klopt volgens Israël wel. Het gaat om de 83-jarige Oded Lifshitz en Bibas' zonen Ariel en Kfir. De vader van het gezin kwam eerder deze maand levend vrij. De familie Bibas groeide na hun gijzeling in oktober 2023 uit tot symbool van de gijzelaars.

"Hamas heeft niet alleen Ariel en Kfir Bibas, een vierjarige jongen en een tien maanden oude baby, koelbloedig vermoord, maar blijft ook na hun dood elke fundamentele morele waarde schenden", beweert Danon. De drie leden van de familie Bibas en Lifshitz zijn volgens Hamas omgekomen door Israëlische luchtaanvallen, die maandenlang zware verwoestingen hebben aangebracht in de Gazastrook.