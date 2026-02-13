Heijmans voorziet voorlopig nog hinder door stikstofcrisis

AMSTERDAM (ANP) - Bouwbedrijf Heijmans heeft last van de stikstofcrisis en lange vergunningprocedures bij het bouwen van nieuwe woningen. Topman Ton Hillen verwacht dat daar voorlopig nog geen einde aan komt. Hij houdt er rekening mee dit jaar iets minder woningen te verkopen dan in 2025.

Beide knelpunten zorgden er volgens de topman voor dat Heijmans het afgelopen jaar de woningbouwproductie niet kon versnellen. "De stikstofcrisis wordt maar niet opgelost. De vergunningverlening blijft een hindernis om projecten tot uitvoering te brengen", lichtte hij toe tijdens het presenteren van de jaarresultaten. Pas als dit soort belemmeringen worden opgelost, kunnen Heijmans en andere bouwers sneller meer nieuwe huizen neerzetten op de krappe woningmarkt, stelde hij.

Eerder op de dag maakte Heijmans bekend in 2025 iets meer dan 3100 woningen te hebben verkocht. Dat was 2 procent minder dan het jaar daarvoor. Hoeveel huizen Heijmans meer had kunnen bouwen zonder stikstofproblemen, weet Hillen niet.