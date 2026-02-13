ECONOMIE
Verstappen besluit derde testdag met 61 rondes en derde tijd

Sport
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 14:22
anp130226158 1
SAKHIR (ANP) - Max Verstappen heeft in Bahrein bij de ochtendsessie op de derde testdag voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 61 rondes afgewerkt. De coureur zette daarbij in zijn Red Bull de derde rondetijd neer. George Russell (Mercedes) en Lewis Hamilton (Ferrari) waren sneller.
Van de topcoureurs was het ook Russell die het grootste aantal rondes voltooide (78), vijf meer dan Oscar Piastri, de nummer 3 van het wereldkampioenschap in 2025.
Woensdag voltooide de Nederlander op de eerste van drie testdagen deze week in Bahrein in totaal 136 rondes. Hij reed zowel de ochtend- als middagsessie. Donderdag was het de beurt aan zijn teamgenoot Isack Hadjar. Vrijdagmiddag gaat opnieuw de Fransman namens Red Bull het circuit op. Volgende week zijn er nog drie testdagen op het Bahrain International Circuit.
