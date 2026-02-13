Leger VS klaar met verplaatsen IS-gevangenen van Syrië naar Irak

TAMPA/BAGDAD (ANP/RTR) - De strijdkrachten van de VS hebben naar eigen zeggen in een operatie die 23 dagen duurde 5700 gevangen genomen strijders van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) overgebracht van Syrië naar Irak. Ze werden vastgehouden in plaatsen in Syrië die door Koerdische milities werden gedomineerd. Toen de Koerden zich terugtrokken, omdat het Syrische leger van president Ahmed al-Sharaa begin dit jaar succesvol in het offensief ging, vreesden de VS dat de strijders zouden ontsnappen en zich zouden hergroeperen.

Volgens het legercommandocentrum CENTCOM zijn 5700 volwassenen naar beveiligde plaatsen in Irak overgebracht. Eerder sprak het leger van mogelijk 7000 gevangenen. Irak zou niet alleen als 'cipier' optreden voor de ex-jihadisten, maar zou zelf om de verhuizing hebben gevraagd. De nieuwe leiders in Damascus zijn veelal voortgekomen uit jihadistische groepen. Bagdad en Washington zouden mede daarom de gevangenen niet aan de Syriërs durven toevertrouwen.