Heineken eindigt onderaan hogere AEX na vertrek topman

AMSTERDAM (ANP) - Heineken is maandag onderaan de AEX-index geëindigd. Beleggers reageerden op het vertrek van topman Dolf van den Brink van de bierbrouwer. Er is nog geen opvolger gevonden.

Heineken daalde 4,1 procent. Van den Brink treedt op 31 mei af en is dan bijna zes jaar bestuursvoorzitter geweest. Wel blijft hij nog acht maanden in een adviserende rol beschikbaar voor het concern. Heineken stelde dat Van den Brink het bedrijf heeft geleid door "turbulente economische en politieke tijden".

De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 993,54 punten. Daarmee heeft de AEX een nieuwe recordslotstand bereikt en bewoog de index verder richting de 1000 punten. De MidKap steeg 0,5 procent naar 955,71 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen tot 0,6 procent. Die in Parijs zakte een fractie.

Wolters Kluwer

Besi stond bovenaan de AEX en won 7,3 procent. De chiptoeleverancier heeft in het vierde kwartaal van 2025 voor ongeveer 250 miljoen euro aan nieuwe orders binnengekregen. Dat is een stijging van 43 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dankzij de sterke ordergroei verwacht het bedrijf dat de omzet, de brutowinstmarge en de operationele kosten in het laatste kwartaal van 2025 aan "de gunstige kant" van de eerder afgegeven verwachtingen zullen liggen. Branchegenoten ASML en ASMI stegen tot 0,8 procent.

Wolters Kluwer daalde 1,2 procent, na een overname. De informatieleverancier neemt het Canadese StandardFusion over voor ongeveer 32 miljoen euro. Ook werd het aandeel door Citi op de kooplijst gezet. Aegon daalde 0,4 procent. De verzekeraar is maandag begonnen met de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 227 miljoen euro.

Amsterdamse beurs

De stemming op de Amsterdamse beurs was eerder maandag terughoudend door de verdere politieke druk op de onafhankelijkheid van de Federal Reserve. Voorzitter Jerome Powell meldde zondag dat de Amerikaanse centrale bank dagvaardingen heeft ontvangen van het ministerie van Justitie. Ook heeft de Amerikaanse regering volgens hem gedreigd met een strafrechtelijke aanklacht.

De stappen gaan over de renovatie van een gebouw van de Fed. President Donald Trump vindt die te duur. Volgens Powell gaat het echter om een "voorwendsel" om druk uit te oefenen op de centrale bank om de rentetarieven te verlagen. Trump uit regelmatig kritiek op de Fed en Powell, omdat hij wil dat de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven in de Verenigde Staten sneller verlaagt.