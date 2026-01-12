Zoektocht naar steun voor minderheidscoalitie begint

DEN HAAG (ANP) - De leiders van D66, VVD en CDA gaan dinsdagmiddag op zoek naar steun voor hun beoogde minderheidskabinet. Als eerste zijn vijf kleinere fracties uitgenodigd om langs te komen bij informateur Rianne Letschert, Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA).

De fractievoorzitters van 50PLUS, JA21, Forum voor Democratie, DENK en BBB komen langs. De VVD had graag JA21 nog in het kabinet gehad, maar daar ging D66 niet mee akkoord. D66, VVD en CDA bezetten samen in de Tweede Kamer 66 zetels, tien te weinig om een meerderheidscoalitie te vormen.

Het is de bedoeling dat alle partijen in de Tweede Kamer langskomen, zei D66-leider Jetten vorige week na overleg op landgoed De Zwaluwenberg. Hij zei toen ook dat een "aantal fractieleiders" al was geïnformeerd over de keuze om een minderheidskabinet te vormen. Jetten wilde toen niet zeggen met welke partijleiders al contact was gezocht.

Er was maandag geen officieel formatieoverleg. Informateur Letschert was ook niet in Den Haag.