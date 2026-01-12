Tientallen slachtoffers bij droneaanval Soedan

KHARTOEM (ANP/AFP) - Bij een droneaanval op de Soedanese stad Sinja zijn zeker 27 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. Nog eens 73 personen raakten gewond door de aanval, die volgens de regionale gezondheidsminister werd uitgevoerd door de Rapid Support Forces (RSF).

Volgens een anonieme veiligheidsbron werd het hoofdkwartier van een militaire divisie getroffen tijdens een vergadering van functionarissen van het leger en de regering.

Het leger en de RSF vechten al bijna drie jaar een oorlog uit om de macht in Soedan. Sinja ligt in het zuidoosten van het land en is in handen van het leger. Het ligt aan een strategisch belangrijke weg die de zuidoostelijke regio verbindt met de hoofdstad Khartoem.

De regering kondigde zondag aan teruggekeerd te zijn naar Khartoem. De machthebbers waren na het begin van de oorlog uitgeweken naar de kuststad Port Soedan, maar het leger heroverde de hoofdstad vorig jaar.