Topman: stikstofproblemen raken volgend jaar mogelijk omzet BAM

BUNNIK (ANP) - Bouwbedrijf BAM kan volgend jaar last krijgen van de stikstofproblematiek als er niet snel een oplossing komt. Dit geldt vooral voor de woningbouw, zei topman Ruud Joosten van het grootste bouwbedrijf van Nederland donderdag in een toelichting op de resultaten over de eerste helft van 2025.

De bouw van duizenden nieuwe huizen loopt naar verwachting zeker zes maanden vertraging op door de stikstofuitspraak van de Raad van State eind 2024, voorspelde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in januari. De uitspraak maakt het binnen bouwprojecten moeilijker om met beschikbare stikstofruimte te schuiven.

De omzet van BAM lijdt dit jaar niet onder de stikstofproblemen, stelt Joosten. "Ik kan me voorstellen dat het volgend jaar wel een rol kan gaan spelen. Voor ons is een structurele oplossing voor met name de woningbouw wel van belang." BAM doet naast woningbouw ook projecten voor onder meer de energietransitie en infrastructuur en is ook actief in andere landen.