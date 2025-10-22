Heineken verkoopt opnieuw minder bier in Europa en Amerika

AMSTERDAM (ANP) - Heineken heeft in het derde kwartaal minder bier verkocht. In Europa en vooral in Noord- en Zuid-Amerika ging de afzet omlaag. Dit zijn de grootste markten voor de Nederlandse brouwer. Hiermee zette de dalende verkooptrend van eerder dit jaar door.

Volgens topman Dolf van den Brink heeft het bedrijf last van de grote economische onzekerheid van de laatste tijd. Deze hield afgelopen kwartaal aan en werd zelfs nog duidelijker merkbaar. "Dit creëerde een uitdagende omgeving, wat resulteerde in wisselende prestaties. We verwachten dat het consumentenvertrouwen en de vraag zullen herstellen zodra de omstandigheden normaliseren."

Eerder werd al duidelijk dat de bierverkoop in Europa ook werd gedrukt door onderhandelingen met grote afnemers. Zo besloot supermarktketen Jumbo in Nederland eerder dit jaar tijdelijk te stoppen met de inkoop omdat de prijsonderhandelingen niet wilden vlotten. Later keerde Heineken weer terug in de schappen. Over het hele derde kwartaal daalden de verkopen in landen als Frankrijk, Nederland en Duitsland nog, maar volgens het bedrijf is het herstel al ingezet.

Wereldwijd 59 hectoliter bier verkocht

Wereldwijd verkocht Heineken 59 miljoen hectoliter bier, gecorrigeerd voor effecten van overnames ruim 4 procent minder dan een jaar eerder. In Europa zakte de afzet met een kleine 5 procent tot ruim 21 miljoen hectoliter en in beide Amerika's met meer dan 7 procent, tot 20,5 miljoen hectoliter. In Afrika en het Midden-Oosten nam de bierafzet toe, terwijl het volume in Azië en de Pacific licht afnam.

Door dit alles slonk de kwartaalomzet met 4 procent naar 8,7 miljard euro. Heineken verwacht nu dat de winst dit jaar aan de onderkant van de eerder aangegeven bandbreedte zal uitkomen.