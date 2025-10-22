Helft van FVD-stemmers tegen verbod op ondermijnen rechtsstaat

DEN HAAG (ANP) - De helft van de FVD-stemmers is tegen een verbod op politieke partijen die de Nederlandse rechtsstaat ondermijnen. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP die is ingevuld door ruim 13.000 mensen.

Ook ruim een derde van de mensen die op de SGP zouden stemmen, vindt dat partijen die de democratie verzwakken niet verboden moeten worden. Een kwart van de PVV-stemmers is het oneens met een verbod.

Vooral mensen tussen de 18 en 34 jaar vinden dat partijen die de rechtsstaat uithollen niet verboden moeten worden. Ruim 18 procent is tegen een dergelijk verbod. Oudere stemmers zijn vaker voor een verbod; bijna driekwart van de 65-plussers staat hierachter. Mannen zijn vaker tegen een verbod op het ondermijnen van de democratie dan vrouwen. Bij mensen die het eens zijn met een verbod is de verdeling tussen mannen en vrouwen nagenoeg gelijk.

Verdeeldheid

In totaal vinden ruim 8800 van de ondervraagden dat partijen die de rechtsstaat ondermijnen verboden moeten worden. Bijna 1900 mensen zijn het niet eens met een verbod.

De enquête is tussen 26 en 30 september uitgevoerd door Kieskompas en werd ingevuld door een representatieve groep van 13.159 volwassen Nederlanders. Zij gaven daarin hun mening over de stelling: 'Er moet een verbod komen op partijen die de democratische rechtsstaat ondermijnen.'