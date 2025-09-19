Heinen: Frankrijk hoeft niet te rekenen op steun EU-landen

KOPENHAGEN (ANP) - Frankrijk hoeft voor het oplossen van zijn begrotingsproblemen niet op de steun van andere EU-landen te rekenen, zei demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) vrijdag. "Dat moeten ze toch echt zelf doen. Het is ook de enige manier om Europa stabiel te houden", zei hij vrijdag in gesprek met het ANP, in de marge van de vergadering van de EU-ministers van Financiën.

Frankrijk heeft een begrotingstekort van rond de 5 procent. Dat ligt daarmee ver boven het in de EU toegestane maximum van 3 procent. Om het tekort terug te dringen, wil de regering 40 miljard euro bezuinigen. In het Franse parlement en in de Franse regering is daar geen draagvlak voor.

Heinen ziet dat, maar vindt dat Frankrijk toch moet hervormen. De Franse regering ziet dat zelf ook, hoorde Heinen vrijdag in de vergadering. "De regering ziet het belang ervan in dat ze op zoek moet naar nieuwe meerderheden om een bezuinigingspakket door het parlement te loodsen. Dat hebben we aangehoord", zei de minister.