ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe plaquette voor John Frost onthuld op Arnhemse brug

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 16:52
anp190925161 1
ARNHEM (ANP) - Bij het Airborne-monument in Arnhem zijn vrijdagmiddag opnieuw gedenktekens voor John Frost onthuld. Burgemeester Ahmed Marcouch, wethouder Bob Roelofs en Caroline Frost - de dochter van de oorlogsheld - presenteerden op de John Frostbrug twee nieuwe plaquettes, een in het Nederlands en een in het Engels.
De originele plaquette werd eind april van dit jaar gestolen. De vervangende plaquette, een mozaïekfoto van Frost gemaakt door het televisieprogramma Even tot hier, raakte in juni beschadigd, vermoedelijk door regenval. De foto is inmiddels hersteld en staat nu op de plek van de gestolen plaquette, tussen de twee nieuwe plaquettes in.
John Frost was een Britse luitenant-kolonel die de later naar hem vernoemde brug tijdens Operatie Market Garden (1944) verdedigde.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536512590

‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’

anp180925176 1

Kamervoorzitter stuurt Ouwehand weg om Palestijnse vlag

ANP-536748774

Deskundige over gecancelde Kimmel: "Amerika is een democratie met gebreken"

shutterstock_347657996

De grote verschillen tussen saaie en interessante mensen

afp_68c2a997b715-1757587863

Charlie Kirk: controversiële uitspraken over LGBTQ+ gemeenschap

159657064_m

Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden

Loading