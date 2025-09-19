Nieuwe plaquette voor John Frost onthuld op Arnhemse brug

ARNHEM (ANP) - Bij het Airborne-monument in Arnhem zijn vrijdagmiddag opnieuw gedenktekens voor John Frost onthuld. Burgemeester Ahmed Marcouch, wethouder Bob Roelofs en Caroline Frost - de dochter van de oorlogsheld - presenteerden op de John Frostbrug twee nieuwe plaquettes, een in het Nederlands en een in het Engels.

De originele plaquette werd eind april van dit jaar gestolen. De vervangende plaquette, een mozaïekfoto van Frost gemaakt door het televisieprogramma Even tot hier, raakte in juni beschadigd, vermoedelijk door regenval. De foto is inmiddels hersteld en staat nu op de plek van de gestolen plaquette, tussen de twee nieuwe plaquettes in.

John Frost was een Britse luitenant-kolonel die de later naar hem vernoemde brug tijdens Operatie Market Garden (1944) verdedigde.