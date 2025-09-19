ECONOMIE
OM verdenkt twee mannen conflict Beverwijk van poging doodslag

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 16:45
anp190925159 1
HAARLEM (ANP) - Twee verdachten die eerder zijn opgepakt voor de onrust in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem, worden verdacht van poging tot doodslag en beroving. Het gaat om mannen van 23 en 24 jaar. Een 20-jarige Heemskerker wordt verdacht van bedreiging en bezit van een explosief. Zij zitten alle drie nog vast, bevestigt het Openbaar Ministerie Noord-Holland vrijdagmiddag berichtgeving van RTL Boulevard.
De overige vijf verdachten zijn weer op vrije voeten. Zij worden verdacht van wapenbezit of opruiing.
Op 1 oktober wordt beslist of de twee verdachten van poging tot doodslag langer vast blijven zitten. De 20-jarige man die verdacht wordt van bedreiging en bezit van een explosief wordt vervolgd via het snelrecht. Deze zaak dient komende donderdag.
In Beverwijk, Heemskerk en Haarlem heerste onrust door conflicterende jeugdgroepen. Een woordvoerder van het OM spreekt vrijdag van een conflict in de "buitencategorie".
