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Heinen komt niet met eigen alternatief voor tuchtrecht banken

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 14:38
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DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Financiën komt niet met een onafhankelijk alternatief voor de Stichting Tuchtrecht Banken (STB). Na de ministerraad zei minister Eelco Heinen het te betreuren dat de stichting stopt. De sector komt met een nieuw initiatief en "dat vind ik heel belangrijk". De VVD-bewindsman wil dat eerst een kans geven.
De STB is opgezet na de bankencrisis en beoordeelt klachten van schending van de bankierseed. Maar banken dragen volgens de stichting alleen maar eenvoudige zaken aan. Banken marginaliseren daarmee volgens de STB de werking van het tuchtrecht. De bankensector had nooit zelf verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor de organisatie van het tuchtrecht, vindt de STB. Die riep Heinen daarom op met een onafhankelijk alternatief te komen.
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