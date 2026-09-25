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EU maakt 6,6 miljard vrij voor militaire ondersteuning Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 14:53
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BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben er vrijdag mee ingestemd om 6,6 miljard euro vrij te maken voor militaire ondersteuning aan Oekraïne, meldt EU-buitenlandschef Kaja Kallas op X. Het geld komt vrij uit de Europese Vredesfaciliteit (EPF).
Het grootste deel van het geld, 4,7 miljard, is bedoeld voor EU-lidstaten zelf, waarvan sommige landen volgens Kallas hebben aangegeven hun deel door te sluizen naar Oekraïne. 1 miljard kan worden besteed aan gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen is voor de bijstandsmissie van de EU in Oekraïne.
Kallas zei in juni een snel akkoord over het vrijspelen van het geld te verwachten, nu Hongarije niet langer zijn veto inzet. Boedapest blokkeerde het gebruik van het geld onder het bewind van vorige premier Viktor Orbán.
Wanneer het geld precies wordt overgemaakt, is nog niet bekend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vraagt Brussel al langer om meer geld over te maken vanwege een begrotingstekort van 23 miljard euro.
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