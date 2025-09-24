Heinen: Nederlands stroomnet blijft in overheidshanden

DEN HAAG (ANP) - Netbeheerder TenneT blijft als het aan minister Eelco Heinen (Financiën) ligt volledig in overheidshanden, ook nu de Duitse tak deels in private handen komt. "Het gaat om kritieke infrastructuur", aldus de VVD-bewindsman, die woensdag bekendmaakte dat TenneT Duitsland voor bijna de helft wordt verkocht aan drie investeerders die daarvoor 9,5 miljard euro op tafel leggen.

Het demissionaire kabinet zocht naar investeerders sinds de Duitse overheid vorig jaar plotseling afzag van een overname van TenneT Duitsland. Inmiddels heeft de Duitse regering aangegeven alsnog te willen instappen. Het laat volgens Heinen zien dat ook Berlijn inmiddels het publieke belang van een goed werkend stroomnet inziet.

Net als in Duitsland zijn de komende decennia miljardeninvesteringen nodig in uitbreiding, verzwaring en onderhoud van het Nederlandse hoogspanningsnet. Hier vindt Heinen het "geen goed plan" om private investeerders daarbij te betrekken. TenneT kan het daarvoor benodigde kapitaal zelf aantrekken, mede dankzij een garantstelling door de overheid.