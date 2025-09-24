ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Heinen: Nederlands stroomnet blijft in overheidshanden

Economie
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 13:44
anp240925109 1
DEN HAAG (ANP) - Netbeheerder TenneT blijft als het aan minister Eelco Heinen (Financiën) ligt volledig in overheidshanden, ook nu de Duitse tak deels in private handen komt. "Het gaat om kritieke infrastructuur", aldus de VVD-bewindsman, die woensdag bekendmaakte dat TenneT Duitsland voor bijna de helft wordt verkocht aan drie investeerders die daarvoor 9,5 miljard euro op tafel leggen.
Het demissionaire kabinet zocht naar investeerders sinds de Duitse overheid vorig jaar plotseling afzag van een overname van TenneT Duitsland. Inmiddels heeft de Duitse regering aangegeven alsnog te willen instappen. Het laat volgens Heinen zien dat ook Berlijn inmiddels het publieke belang van een goed werkend stroomnet inziet.
Net als in Duitsland zijn de komende decennia miljardeninvesteringen nodig in uitbreiding, verzwaring en onderhoud van het Nederlandse hoogspanningsnet. Hier vindt Heinen het "geen goed plan" om private investeerders daarbij te betrekken. TenneT kan het daarvoor benodigde kapitaal zelf aantrekken, mede dankzij een garantstelling door de overheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

65609902_m

Deze kraters in Siberië ontploffen uit het niets en wetenschappers weten nu eindelijk waarom

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

Loading