Heinen waarschuwt bij IMF voor onhoudbare overheidsfinanciën VS

door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 14:39
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten kampen met een veel te hoge staatsschuld en een onhoudbaar begrotingstekort. Daarvoor heeft demissionair minister van Financiën Eelco Heinen gewaarschuwd bij de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. "Je ziet het nu al gebeuren dat de langetermijnrentes op beginnen te lopen. Mensen zien de risico's opbouwen."
De VVD-bewindsman zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's tijdens de vergaderingen ook echt heeft aangesproken op de enorme schuldenberg. Als klein land is Nederland volgens hem een aangewezen partij om zo'n boodschap over te brengen. Het antwoord van de Amerikanen was wel ontwijkend. "Zij zeggen dan: we groeien er wel uit." Zolang de economische groei van een land sterk genoeg is, is er technisch niets aan de hand en blijft de schuld houdbaar. Maar Heinen vindt het niet verstandig dat de Amerikanen daarop blijven vertrouwen, zeker omdat de handelsstrijd volgens hem tegelijk voor economische onrust zorgt.
