Strafhof rekent op arrestatie Poetin op weg naar Boedapest-top

DEN HAAG (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin moet op weg naar de geplande top met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump in Boedapest worden gearresteerd, vindt het Internationaal Strafhof (ICC). De landen die voor het ICC hebben getekend zijn nu eenmaal verplicht aanhoudingsbevelen uit te voeren, laat het hof weten. Dat geldt voor zowel Hongarije als de omringende landen, die Poetin zou moeten passeren.

Hongarije wil Poetin en Trump binnen een week of twee ontvangen. Het land heeft aangekondigd zich uit het ICC terug te trekken, maar is nog tot medio volgend jaar verplicht ICC-besluiten te helpen bekrachtigen. De Hongaarse premier Viktor Orbán verwelkomde echter ook al eens zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu, wiens arrestatie het hof eveneens heeft bevolen.

Het ICC noemt Poetin niet met zoveel woorden, maar wijst er desgevraagd wel op dat lidstaten "wettelijk verplicht" zijn mee te werken. Dat zijn ze bovendien aan de andere 124 deelnemende landen verschuldigd.