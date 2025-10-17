Rechter wil borgtocht van 11 miljoen dollar voor zoon Kadaffi

BEIROET (ANP/AFP) - De zoon van de voormalige Libische dictator Muammar Kaddafi mag van een rechter in Libanon vrijkomen, maar wel pas na betaling van 11 miljoen dollar borg (9,4 miljoen euro). Hannibal Kaddafi werd in 2015 opgepakt in Libanon. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij informatie achterhoudt over de verdwijning van een invloedrijke geestelijke.

Kadaffi zit al bijna tien jaar in voorarrest. Volgens zijn advocaat Laurent Bayon wordt nu een onredelijk hoog bedrag gevraagd voor zijn borgtocht, omdat hij dat door internationale sancties niet zou kunnen opbrengen. "Waar zou hij 11 miljoen dollar vandaan moeten halen?"

De zaak draait om de invloedrijke sjiitische geestelijke Musa al-Sadr. Hij verdween in 1978 samen met een medewerker en een journalist tijdens een bezoek aan Libië. Libanon zei dat Muammar Kaddafi daarachter zat. Zijn zoon Hannibal was toen nog een kind.

Human Rights Watch zegt dat Hannibal Kaddafi onterecht vastzit. Zijn vader werd in 2011 geëxecuteerd.