Helft arbeidsmigranten platteland na zes jaar nog in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer de helft van de arbeidsmigranten op het Nederlandse platteland woont zes jaar later nog in ons land. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht. Het instituut stelt dat hun positie verbetert naarmate zij langer in Nederland wonen.

Het PBL deed onderzoek naar de 61.500 EU-arbeidsmigranten die tussen 2011 en 2017 naar Nederland kwamen en op het platteland gingen wonen. Ongeveer 30.000 mensen woonden na zes jaar nog steeds in Nederland, van wie het merendeel op het platteland. De rest was naar stedelijkere gebieden verhuisd.

Sinds de uitbreiding van de Europese Unie zijn er veel meer arbeidsmigranten uit het landenblok, van wie ongeveer een kwart zich vestigt op het platteland. De meeste mensen komen uit Midden- en Oost-Europa en vinden vaak een baan in de land- of tuinbouw of logistiek. De positie van arbeidsmigranten is kwetsbaar, benadrukt het PBL. Arbeidsmigranten op het platteland hebben vaak lagere inkomens en ongeveer de helft werkt in de uitzendbranche. Bijna twee op de drie mensen delen een huis.

Lokaal beleid

Hun positie verbetert als ze langer blijven, zagen de onderzoekers. "Het aandeel zeer lage inkomens nam af. Mensen vonden vaker werk buiten de uitzendbranche en konden de gedeelde woonruimtes verruilen voor de reguliere woningmarkt, soms samenwonend met een partner en met kinderen", volgens het PBL.

Het instituut merkt wel op dat het lokale beleid in de gemeenten waar mensen terechtkomen slechts beperkt aansluit op deze situatie. "Bij het vinden van oplossingen voor huisvesting kijken gemeenten vooral naar wat tijdelijke migranten nodig hebben, terwijl veel mensen zich hier voor langere tijd vestigen", aldus PBL-onderzoeker Dorien Manting. De plattelandsgemeenten die te maken krijgen met migratiestromen zijn volgens het PBL vaak klein, liggen vaker ver weg van voorzieningen en hebben een eenzijdiger banenmarkt.

"Het is niet zo dat arbeidsmigranten uit het midden en oosten van de Europese Unie hier alleen maar kort wonen en werken", zegt ze. Manting vindt dat in beleid ook rekening gehouden moet worden met de vraag van arbeidsmigranten die langer in Nederland blijven.